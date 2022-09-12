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Antalya'da çıkan yangında 5 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Antalya'da çıkan yangında 5 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Antalya Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı. 5 hektar alanın tahrip olduğu yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürdürülüyor.