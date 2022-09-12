Antalya'da çıkan yangında 5 hektarlık ormanlık alan kül oldu
Antalya Alanya'da çıkan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı. 5 hektar alanın tahrip olduğu yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
- 12.09.2022 - 20:26
Saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Orhan- Karamanlar mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Y
ol kenarında başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına 5 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz, 4 tanker, 4 ilk müdahale aracı, 3 belediye su tankeri, 2 yer ekibi, 90 personel ile müdahale edildi.
5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.
DHA'nın haberine göre, ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.