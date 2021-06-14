Antalya'da fabrikadan sızan nitrik asit gökyüzünü turuncuya boyadı

Antalya'da sıvı temizlik kimyasallarının üretildiği bir fabrikanın tankından sızan nitrik asit, havaya karışınca gökyüzü turuncuya büründü.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Kısımda bulunan sıvı temizlik kimyasallarının üretildiği bir fabrikadan kimyasal madde sızıntısı meydana geldi.

Tanktan sızan kimyasalın içinde nitrik asit olduğu tespit edildi.

OLAY SIRASINDA FABRİKA KAPALIYDI

Olay sırasında kapalı olan fabrikada yaşanan kimyasal madde sızıntısı sebebiyle ihbar üzerine olay yerine OSB itfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bu sırada fabrikadaki kimyasal gaz sızıntısı havayla karışmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sızıntının fabrika içerisinde 10 tonluk kireç çözücünün ham maddesinde kullanılan nitrik asit tankından kaynaklandığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, fabrikanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatıp çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de nitrik asidin yayılımını önlemek için soğutma çalışması gerçekleştirdi. Sızıntı kontrol altına alınırken, 30 kişiye yakın personelin çalıştığı öğrenilen fabrikanın olay sırasında kapalı olduğu bildirildi.

GÖKYÜZÜ TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

Sızıntı anında çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise havayla karışan nitrik asidin, gökyüzünü turuncuya bürüdüğü gözlendi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.