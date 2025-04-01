Antalya'da fırtına: Seralar zarar gördü

AA & Ensonhaber

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Kınık, Ova, Yeşilköy, Çavdır, Çayköy ve Palamut mahallelerinde fırtına, örtü altı seralarına büyük zarar verdi. Birçok seranın çatısı uçarken, bazı seraların naylon örtüleri de yırtıldı. Ayrıca bazı zeytin bahçelerinde ağaçlar devrildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK

Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, fırtınanın özellikle tarım arazilerinde büyük zarara yol açtığını belirtti. Süer, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını ifade etti.