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    Antalya'da genç kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu

    Birlikte yaşadığı erkek arkadaşı G.Ç.'nin evinde cansız bedeni bulunan Hatice Şimşek'in ölümü şüpheli bulununca erkek arkadaş gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.08.2020 - 19:34
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    Antalya'da genç kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu

     

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi  yaşayan G.Ç., (31) bugün saat 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) evde hareketsiz bulduğunu bildirdi.

    Hemen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Şimşek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    Antalya'da genç kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu #1

    "ALKOLLÜYDÜK DÜŞTÜ"

    Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Hatice Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    G.Ç. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. G.Ç. ilk ifadesinde "Alkollüydük, düştü" dedi.

    Antalya'da genç kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu #2

    KOMŞULAR 'KAVGA OLUYOR' İHBARINDA BULUNMUŞ

    Öte yandan, apartman sakinleri gece boyu çiftin evinden kavga sesleri geldiğini, bunun üzerine farklı saatlerde polise ihbarda bulunduklarını anlatarak, "Her ihbardan sonra gelen ekipler, Hatice Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine geri gitmek zorunda kaldılar" iddiasında bulundu.

    Antalya'da genç kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu #3

    11 AYRI SUÇ KAYDI BULUNAN SEVGİLİ GÖZALTINDA

    Öte yandan G.Ç.'nin 11 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, G.Ç.'yi gözaltına aldı.



    Antalya'da genç kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu #4

    Antalya'da genç kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu #5

    Antalya'da genç kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu #6

    Antalya'da genç kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu #7
    Antalya'da genç kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu #8

    Antalya'da genç kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu #9

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