Türkiye kış mevsimini geride bıraktı.
İlkbahar mevsimiyle birlikte yapışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor.
Birçok bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı üzerine uyarı geliyor.
Sahillerde hareketlilik devam ediyor
Ancak Antalya'da manzara hiç değişmiyor.
Kış mevsimi süresince turizmin başkentinde sahillerde hareketlilik hiç durmadı.
Nem oranı 39 derece
Şimdilerde hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu kentte nem oranı yüzde 36 olarak ölçüldü.
Sıcak ve güneşli havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne koştu.
Denize girdiler, güneşlendiler
Yerli ve yabancı turistler, yaz aylarını aratmayan yoğunluk oluşturdu. Bazıları Akdeniz'in serin sularında kulaç atarak güneşlenmeyi tercih etti.
Bazıları da çocukları ile su kenarında oynadı. Aileleri ile sahil kenarına gelenler ise yeşil alanlarda oturup vakit geçirdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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