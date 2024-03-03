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Antalya'da hava sıcaklığı 25 derece! Sahile akın ettiler

Antalya'da hava sıcaklığı 25 derece! Sahile akın ettiler Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahile akın ederek denize girip, güneşlendi.