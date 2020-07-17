Antalya'da hırsız kameralara yakalandı

Gazipaşa ilçesinde bir kişinin, iş yerindeki kasadan para çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki mobilya mağazasının sahibi, kasadaki 11 bin liranın çalınması üzerine, durumu polise bildirdi.

PARALARI ÇALDIĞI AN KAMERALARA YANSIDI

Olay yerine gelen ekipler, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.



Görüntülerde, şüphelinin müşteri gibi dükkanda dolaşması ve kasadan paraları alması yer alıyor.



