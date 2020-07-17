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    Antalya'da hırsız kameralara yakalandı

    Gazipaşa ilçesinde bir kişinin, iş yerindeki kasadan para çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 17.07.2020 - 22:23
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    Antalya'da hırsız kameralara yakalandı

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki mobilya mağazasının sahibi, kasadaki 11 bin liranın çalınması üzerine, durumu polise bildirdi.

    PARALARI ÇALDIĞI AN KAMERALARA YANSIDI

    Olay yerine gelen ekipler, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

    Görüntülerde, şüphelinin müşteri gibi dükkanda dolaşması ve kasadan paraları alması yer alıyor.

    Antalya'da hırsız kameralara yakalandı #1

    Antalya'da hırsız kameralara yakalandı #2


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