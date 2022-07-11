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    Antalya'da iki grup kadın birbirine girdi

    Antalya'da bugün öğle saatlerinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı.
    • 11.07.2022 - 17:47
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    Antalya'da iki grup kadın birbirine girdi

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesinde bulunan bir çocuk parkı önünde yaşanan olayda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu ve yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup arasında sebebi bilinmeyen kavga çıktı.

    Kadınlar birbirlerini iterek terlik fırlattı

    Yaklaşık on beş kişinin dahil olduğu kavgada, kadınlar birbirlerini iterek yere düşürdü.

    Şiddetlenen kavgada hırsını alamayan kadınlar birbirilerine terlik de fırlattı.

    Kavga anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya da iki grup kadın birbirine girdi #1

    Antalya da iki grup kadın birbirine girdi #2

    Antalya da iki grup kadın birbirine girdi #3

    Antalya da iki grup kadın birbirine girdi #4


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