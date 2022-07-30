Antalya'da jeneratör yangını paniğe neden oldu

Antalya'da jeneratör yangını paniğe neden oldu

Antalya'da bir markette jeneratörün duman almasıyla başlayan yangın mahallede panik yarattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kotnrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahallesinde, bir markete ait jenaratörde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar korku yaşadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada artan alev ve dumanlar korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Antalya'da jeneratör yangını paniğe neden oldu - Video







Yangın kontrol altında

Bütün binayı saran duman nedeniyle bina sakinleri korkuyla evlerini terketmesi dikkatlerden kaçmadı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.





Maddi hasar var

İHA'nın haberine göre, yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, jenaratörde ve klimalarda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



