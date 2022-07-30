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    Antalya'da jeneratör yangını paniğe neden oldu

    Antalya'da bir markette jeneratörün duman almasıyla başlayan yangın mahallede panik yarattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kotnrol altına alındı.
    • 30.07.2022 - 01:39
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    Antalya'da jeneratör yangını paniğe neden oldu

    Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahallesinde, bir markete ait jenaratörde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Vatandaşlar korku yaşadı

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada artan alev ve dumanlar korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

    Antalya'da jeneratör yangını paniğe neden oldu - Video

    Antalya da jeneratör yangını paniğe neden oldu #1

    Yangın kontrol altında

    Bütün binayı saran duman nedeniyle bina sakinleri korkuyla evlerini terketmesi dikkatlerden kaçmadı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

    Antalya da jeneratör yangını paniğe neden oldu #2

    Maddi hasar var

    İHA'nın haberine göre, yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, jenaratörde ve klimalarda maddi hasar oluştu.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da jeneratör yangını paniğe neden oldu #3

    Antalya da jeneratör yangını paniğe neden oldu #4


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