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    Antalya'da kamu arazisine kenevir eken kişi yakalandı

    Antalya Serik'te kamu arazisine kenevir ekildiği bilgisini alan jandarma ekiplerinin baskınında 80 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli ise gözaltına alındı.
    • 09.09.2022 - 19:15
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 19:25
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    Antalya'da kamu arazisine kenevir eken kişi yakalandı

    Antalya'nın Serik ilçesi Berendi Mahallesi'nde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Serik JASAT timleri harekete geçti.

    80 kök kenevir ile uyuşturucu ele geçirildi

    Ekipler Y.Y. isimli şahsın evinde yaptığı arama sonucunda, 80 kök kenevir bitkisiyle birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı da ele geçirdi.

    İHA'nın haberine göre, şüpheli Y.Y. ise gözaltına alındı.

    Antalya da kamu arazisine kenevir eken kişi yakalandı #1


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