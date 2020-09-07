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    Antalya'da kamyon, koyun sürüsüne daldı

    Antalya'nın Akseki ilçesinde kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 05:17
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    Antalya'da kamyon, koyun sürüsüne daldı

     

    Antalya-Konya kara yolunun 15’inci kilometresindeki Püser mevkisinde, Seydi Çifçi’nin (64) kullandığı 07 LPP 91 plakalı kamyon, yolun karşısına geçirilmek istenen Ali Kara’ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü.

    ŞOFÖR VE SÜRÜNÜN SAHİBİ YARALANMADI

    Kazanın ardından hayatta kalan hayvanları toplayan Ali Kara ve kazayı yara almadan atlatan Seydi Çifçi, ihbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınarak, tutanak tutuldu. Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

    Antalya da kamyon, koyun sürüsüne daldı #1

    Antalya da kamyon, koyun sürüsüne daldı #2

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