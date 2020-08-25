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    Antalya'da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar

    Antalya'nın Beykonak sahilinde kepçe ile sahildeki caretta caretta yuvalarına zarar verildi.
    • İHA
    • 25.08.2020 - 05:04
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    Antalya'da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar

    Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtıldığı ileri sürüldü.

    KORUMA ALTINA ALINAN YUVALAR DARMADAĞIN

    İş makineleri, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu.

    Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi. Açıkta kalan yuvalardaki yumurtalarını martılar yedi.

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #1

    ÇEVRE SAKİNLERİ, AÇIKTAKİ YUMURTALARI GÖMDÜ

    Çevre sakinleri kırılmış caretta caretta yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü. Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştılar.

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #2

    BELEDİYE: "HABERİMİZ YOK"

    Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Abacıoğlu, "Çalışmadan bizim haberimiz yok, araştırıp açıklama yapacağız" dedi

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #3

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #4

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #5

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #6

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #7

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #8

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #9

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #10

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #11

    Antalya da kaplumbağa yuvalarını kepçe ile dağıttılar #12

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