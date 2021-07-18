Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız için arama başlatıldı

Serik ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki engelli kız çocuğunu bulmak için bölgeye İnsani Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Antalya Serik ilçesinde yaşayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti, engelli çocuklarının tedavisi için evden ayrılınca 2 yaşındaki Ecrin'i babaannesine emanet etti.

BABAANNE EVE DÖNÜNCE TORUNUNU GÖREMEDİ

Babaanne Fatma Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve döndüğünde, Ecrin'i göremeyince komşulardan yardım istedi.

Aramalara rağmen ulaşılamayan Ecrin'in bulunması için polise bilgi verildi.

DEREDE ARAMA YAPILIYOR

İhbar üzerine bölgeye, İnsani Arama ve Kurtarma ekipleri ile deniz polisi dalgıçları sevk edildi.



Ailenin, bölgede bulunan dereye düşmüş olabileceğinden endişe duyması nedeniyle balık adamlar derede, diğer ekipler ise çevrede 2 kilometrelik bir alanda arama çalışmaları başlattı.



