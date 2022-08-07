Antalya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü
- 07.08.2022 - 22:36
- Güncelleme : 07.08.2022 - 22:57
Antalya'nın Finike ilçesi D400 karayolu üzerinde, Ö.A. (43) idaresindeki 07 VKV 10 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Araç ikiye bölündü
Sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atan otomobil ikiye bölündü.
Antalya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü - Video
Baba ve kızı hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ö.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta yolcu konumunda bulunan kızı N.A. (16), sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre, N.A.'nın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.