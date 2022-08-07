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    Antalya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

    Antalya'da refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan araç ikiye bölündü. Araçta bulunan baba olay yerinde hayatını kaybederken kızı kaldırılan hastanede yaşamını yitirdi.
    • 07.08.2022 - 22:36
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 22:57
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    Antalya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

    Antalya'nın Finike ilçesi D400 karayolu üzerinde, Ö.A. (43) idaresindeki 07 VKV 10 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

    Araç ikiye bölündü

    Sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atan otomobil ikiye bölündü.

    Antalya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü - Video

    Antalya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü #1

    Baba ve kızı hayatını kaybetti

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ö.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Araçta yolcu konumunda bulunan kızı N.A. (16), sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Antalya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü #2

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, N.A.'nın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü #3

    Antalya da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü #4


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