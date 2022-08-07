Antalya'da kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

Antalya'da refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan araç ikiye bölündü. Araçta bulunan baba olay yerinde hayatını kaybederken kızı kaldırılan hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Finike ilçesi D400 karayolu üzerinde, Ö.A. (43) idaresindeki 07 VKV 10 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Araç ikiye bölündü

Sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atan otomobil ikiye bölündü.

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Baba ve kızı hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ö.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta yolcu konumunda bulunan kızı N.A. (16), sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, N.A.'nın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



