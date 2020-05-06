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Market sahibi Muhammet Miraç Özaslan'a çarpan otomobil, yan taraftaki binanın da duvarına çarparak dururken, kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Emre İnci'nin kullandığı 07 LZ 668 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp marketin önündeki yiyecek ve içeceklerin bulunduğu, üzeri kapalı alana girdi.

MARKET SAHİBİNE ÇARPTI

Oturmak için iş yerinden dışarı çıkan marketin ortaklarından Muhammet Miraç Özaslan'a çarpan otomobil, yan taraftaki binanın da duvarını yıkarak durdu.

Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Özaslan, taklalar atarak zemine düştü.

Bu sırada markete doğru giren kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil markete daldı ViDEO

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Muhammet Miraç Özaslan ile otomobil sürücüsü Emre İnci ve araçta bulunan Emrullah Karadeniz çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Yaralılardan Emre İnci, sıkıştığı otomobilden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılabildi.

Çevrede bulunanlar, otomobilin markete doğru çok hızlı geldiğini, sürücüsünün fren yapmadığını ya da dönüş yapmaya çalışmadığını belirtti.