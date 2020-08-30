Antalya'da, Konyaaltı Sahili'ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu Antalya'nın da aralarında olduğu 75 il için çöl sıcaklarının etkili olacağını belirterek, sarı kodla sıcak hava uyarısı yapmıştı.

Uzmanlar da ani sıcak çarpması konularında uyarılarda bulunurken, kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sabah erken saatlerden itibaren vatandaşların akınına uğradı.

DENİZ SUYU 29 DERECEYE ULAŞTI

Kentte termometreler 34 dereceyi gösterirken deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece ölçüldü. Nem oranının bugün yüzde 50'leri gördüğü kentte hava sıcaklığı düne göre biraz daha düşük seyretti.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar ise soluğu sahiller ve gölgelikli parklarda aldı.

Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenip, şemsiyelerin altında kitap okuyarak vakit geçirirken, bazıları ise Akdeniz'in maviliğinde serinlemenin tadını çıkardı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

Sıcak hava ve denizin tadını en çok çocukların çıkardığı dikkati çekerken maske ve fiziki mesafe kuralını ise kimsenin uygulamadığı dikkati çekti.





























