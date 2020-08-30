Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Antalya'da, Konyaaltı Sahili'ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu

    Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
    • DHA
    • 30.08.2020 - 17:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da, Konyaaltı Sahili'ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu

     

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu Antalya'nın da aralarında olduğu 75 il için çöl sıcaklarının etkili olacağını belirterek, sarı kodla sıcak hava uyarısı yapmıştı.

    Uzmanlar da ani sıcak çarpması konularında uyarılarda bulunurken, kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sabah erken saatlerden itibaren vatandaşların akınına uğradı.

    Antalya da, Konyaaltı Sahili ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu #1

    DENİZ SUYU 29 DERECEYE ULAŞTI

    Kentte termometreler 34 dereceyi gösterirken deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece ölçüldü. Nem oranının bugün yüzde 50'leri gördüğü kentte hava sıcaklığı düne göre biraz daha düşük seyretti.

    Sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar ise soluğu sahiller ve gölgelikli parklarda aldı.

    Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenip, şemsiyelerin altında kitap okuyarak vakit geçirirken, bazıları ise Akdeniz'in maviliğinde serinlemenin tadını çıkardı.

    Antalya da, Konyaaltı Sahili ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu #2

    SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

    Sıcak hava ve denizin tadını en çok çocukların çıkardığı dikkati çekerken maske ve fiziki mesafe kuralını ise kimsenin uygulamadığı dikkati çekti.


    Antalya da, Konyaaltı Sahili ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu #3

    Antalya da, Konyaaltı Sahili ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu #4

    Antalya da, Konyaaltı Sahili ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu #5

    Antalya da, Konyaaltı Sahili ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu #6

    Antalya da, Konyaaltı Sahili ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu #7

    Antalya da, Konyaaltı Sahili ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu #8

    Antalya da, Konyaaltı Sahili ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu #9

    Antalya da, Konyaaltı Sahili ni çöl sıcaklarından bunalanlar doldurdu #10

    Görüş Bildir