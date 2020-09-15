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    Antalya'da maske takmayan vatandaşın bahanesi: Ameliyatlıyım

    Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerince koronavirüs denetimi yapılırken, maskesiz dolaşan bir vatandaş, kendisini uyaran polise verdiği tepkiyle şaşırttı.
    • DHA
    • 15.09.2020 - 02:14
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    Antalya'da maske takmayan vatandaşın bahanesi: Ameliyatlıyım

    İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Alanya'da sabah başlayan denetimler akşam saatlerine kadar sürdü. İlçenin en yoğun caddelerinden Atatürk ve İskele'de gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Denetimlere Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Abdullah Çağatay Avcı ve ekipler katıldı. Caddelerde, esnaf ve vatandaşları tek tek uyaran Kaymakam Ürkmezer ve beraberindekiler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkati etmelerini hatırlattı.

    Antalya da maske takmayan vatandaşın bahanesi: Ameliyatlıyım #1

    "AMELİYATLIYIM, NEFES ALAMIYORUM"

    Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde devam eden denetimler sırasında polis, T.A.'nın maske takmadığını fark etti. Polis, T.A.'yı uyarıp, takması için maske verirken, vatandaşın polise tepkisi ise şaşırttı. Polisin toplum sağlığı için maske takması konusunda uyardığı T.A., "Bu zamana kadar yoktu, bugün mü toplum sağlığı oldu? Biz niye maskeyi yanımızda taşıyoruz? Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan" diyerek direndi.

    Antalya da maske takmayan vatandaşın bahanesi: Ameliyatlıyım #2

    Uyarılar sonrası polisin kendisine verdiği maskeyi yarım şekilde takan, ancak ağız ve burun kısmını tam kapatmayan T.A., gözaltına alınacağını anlayınca, "Haydi ekibi çağır gelsin" diye bağırarak uzaklaşmaya çalıştı.

    Antalya da maske takmayan vatandaşın bahanesi: Ameliyatlıyım #3

    900 TL CEZA UYGULANDI

    Polis ekiplerince gözaltına alınan T.A. emniyete götürüldü. T.A., İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza uygulandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Antalya da maske takmayan vatandaşın bahanesi: Ameliyatlıyım #4

    Antalya da maske takmayan vatandaşın bahanesi: Ameliyatlıyım #5

    Antalya da maske takmayan vatandaşın bahanesi: Ameliyatlıyım #6

    Antalya da maske takmayan vatandaşın bahanesi: Ameliyatlıyım #7

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