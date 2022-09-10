Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kentte yazdan kalma günlerin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, okulların açılmasına sayılı günler kala sahillere akın etti.

Yaz aylarında yoğun kalabalığın yaşandığı illerden biri de Antalya oldu.

Yerli ve yabancı turistin rağbet gösterdiği bölgede, hareketlilik sonbaharda da sürüyor.

Termometreler 32 dereceyi gösterdi

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklarıyla deniz keyfi yapmak isteyen aileler, yeniden sahillere akın etti.

Yazdan kalma günlerin devam ettiği kentte termometreler 32 dereceyi gösterirken, Konyaaltı Sahili'nde ise 38 dereceye ulaştı.

Antalya sahillerinde okul öncesi hareketlilik yaşanıyor VİDEO

Adrenalin tutkunları havanın tadını çıkardı

İHA'nın aktarımına göre; hava sıcaklığını fırsat bilenler denizde yüzerken kimisi ise güneşlenmeyi tercih etti.

Adrenalin tutkunları ise deniz paraşütü ve jetski keyfi yaptı.

"Okullar açılmadan son kez denize gitmek istedim"

Deniz keyfi yapan Burak Özer, “Hava çok sıcak olduğu için denize geldik, eğleniyorum. Okullar açılmadan son kez denize gitmek istedim. Sezonun kapanmasına yakın olmasına rağmen ilk günkü gibi hiç kapanmayacakmış gibi duruyor. Deniz çok güzel. Kardeşlerim ve arkadaşlarımla eğleniyorum” dedi.

"Streslerini atmaları için denize getirdim"

Çocuklarını okul öncesi denize getiren Veysel Özer, Antalya’ya sonbaharın gelmediğini, görüntülerin yaz mevsiminin başlangıcını anımsattığını dile getirerek, “Okulların açılmasına az kaldı. Öğrenciler için son enerji atımı. Herkesin değerlendirmeye geldiği gibi biz de geldik. 3 çocuğum var. Okula başlayacaklar, denize getirdim streslerini atmaları için. Kalabalık ilk günkü gibi" diye konuştu.