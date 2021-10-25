Antalya'da orman yaktıkları iddiasıyla 7 Rus turist tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kamp sırasında yaktıkları ateşle orman yangınına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 Rus turist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konyaaltı ilçesi Çağlarca bölgesinde 23 Ekim'de çıkan orman yangını, 1 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 5 arazözle de karadan müdahaleyle 6 saatte söndürüldü, 4 hektarlık alan da kül oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alevlerin söndürülmesi sonrası çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

TURİSTLERİN KAMP ATEŞİ YAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bölgede yürüyüş yapan bazı kişiler, yangının çıktığı Sivri Dağ mevkisinde bir yabancı turist grubunun kamp yapıp, ateş yaktığı ihbarında bulundu. Ekipler, cumartesi günü bölgede kamp yapan 7 Rus turisti gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'orman yangınına neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.













