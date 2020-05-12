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    Antalya'da, otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

    Şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, önüne birden çıkan otomobile çarpması sonucu, havada taklalar atarak metrelerce sürüklendi.
    • İHA
    • 12.05.2020 - 09:07
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    Antalya'da, otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, D-400 karayolu üzerinden Antalya istikametine ilerleyen Kerem Özdemir yönetimindeki 07 ABM 397 plakalı motosiklet, kontrolsüz şekilde yolun sağına geçmeye çalışan Muhsin Y.'nin kullandığı 07 VIA 33 plakalı otomobile çarptı.

    DEFALARCA TAKLA ATTI

    Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin üzerinden fırlayan sürücü 22 yaşındaki Özdemir, havada taklalar attıktan sonra yaklaşık 5 metre savrularak beton refüje düştü.

    Antalya'da, otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı ViDEO

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan Özdemir çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.

    Bacaklarında ve kolunda kırıklar oluşan Özdemir buradaki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

    Öte yandan, Özdemir'in yaralı olarak atlattığı kaza anının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

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