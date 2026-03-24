Antalya'da park halindeyken hareket eden aracın altında kalan çocuk öldü

Antalya'nın Alanya ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde 22 Mart'ta A.E.'nin evinin önüne park ettiği araçtan poşet almak isteyen 11 yaşındaki Mustafa Berat Özyuva, bu sırada hareket eden aracı durdurmaya çalıştığı esnada aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan Özyuva, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Alanya'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mustafa Berat Özyuva, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.