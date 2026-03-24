Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü can verdi

Bursa'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Edebey Mahallesi'nde Murat Akdemiray yönetimindeki motosiklet devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
38 yaşındaki Akdemiray'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi