Hatay’da hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çalışmalar kapsamında; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D. ile M.Ç. Antakya’da, Akaryakıt, tütün ve alkol kaçakçılık suçlarından 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.G. Arsuz’da yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri sonrasında Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.