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    Antalya’da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi

    Ele geçirilen sikkeleri satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 21:41
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    Antalya’da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi

     

    Antalya2nın Manavgat ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser satmaya çalıştığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Yapılan araştırmada N.Y., M.E., F.Y. ve Y.B.’nin Alanya’dan Manavgat’a tarihi eser getireceği belirlendi.

    Alanya’dan yola çıkan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Side Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna giriş yaptı. Jandarma otomobili durdurup, arama yaptı.

    Antalya’da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi #1

    1547 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

    Aramada, otomobilin torpido gözünde, Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, sikkelerin orijinal ve tarihi eser niteliğinde olduğu belirlendi.

    Antalya’da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi #2

    TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

    Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan N.Y., M.E., F.Y. ve Y.B., sulh ceza hakimi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Antalya’da Roma dönemine ait 1547 sikke ele geçirildi #3

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