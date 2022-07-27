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    Antalya'da Roma dönemine ait 613 sikke bulundu

    Antalya Kepez'de 2 şahsın piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 adet sikke ele geçirildi.
    • 27.07.2022 - 18:32
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    Antalya'da Roma dönemine ait 613 sikke bulundu

    Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde O.H. ve H.K. isimli şahısların ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde İstihbarat Şube Müdürlüğünce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda operasyon yürütüldü.

    613 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

    İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte müşterek yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 adet sikke ile birlikte 2 şüpheli yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, yakalanan şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

    Antalya da Roma dönemine ait 613 sikke bulundu #1


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