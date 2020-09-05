Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Antalya'da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı

    Antalya’da termometreler 45 dereceyi gösterdi, tatilcilerin bazıları denizde bazıları da ağaç gölgelerinde serinledi.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 16:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı

    Karadeniz bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel uyarısı yaparken, Türkiye'nin bazı bölgelerinde ise kavurucu sıcak etkisini göstermeye devam ediyor.

    Turizmin başkenti Antalya’da bugün etkili olan sıcak hava dalgası, vatandaşlar ve tatilcileri bunalttı.

    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #1

    NEM ORANI YÜZDE 70'E ÇIKTI

    Öğle saatlerinde hava sıcaklığı termometrelerde 45 dereceye kadar yükselirken nem oranıysa yüzde 70 seviyesine kadar çıktı.

    Kentin bazı caddelerinde asfaltın aşırı derecede ısınmasından dolayı asfalt çizgisinde ışık kırılmaları meydana geldi.

    Sıcak ve bunaltıcı nemden dolayı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek denize girdi, bazıları da ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih etti.

    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #2

    "BURASI ÇOK GÜZEL AMA HAVA ÇOK SICAK"

    Yoğun nemden dolayı Beydağları ve Akdeniz açıklarında nem bulutları gözlendi.
    Almanya’dan tatil için annesiyle birlikte Antalya’ya gelen Alime Güden, "Burası çok güzel ama havası çok sıcak. Almanya daha soğuk. Denize girip serinlemeyi düşünüyorum" dedi.

    Antalya'da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı VİDEO


    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #3

    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #4

    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #5

    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #6

    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #7

    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #8

    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #9

    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #10

    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #11

    Antalya da sıcaklık ve aşırı nem bunalttı #12

    Görüş Bildir