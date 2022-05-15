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    Antalya'da Side Antik Kenti, binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor

    Antalya'da bulunan Side Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları ile birlikte arkeolojik buluşlar hız kazandı.
    • 15.05.2022 - 06:04
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    Antalya'da Side Antik Kenti, binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Side Antik Kenti, antik dönemde Pamfilya Bölgesinin en önemli liman kentiydi.

    Bölgede halen devam eden arkeolojik araştırmalar ise yeni keşiflere sahne oluyor.

    Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, antik kentteki kazıların 75. yılı kutlamaları kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ilk çalışmaların 1947 yılında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından başlatıldığını belirtti.

    Binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

    Mansel'in ardından Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan tarafından kazıların sürdürüldüğünü anımsatan Alanyalı, bu sürede tapınaklar, hamamlar çeşmeler, lahit mezarların ortaya çıkartıldığını kaydetti.

    Side'de binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkardıklarını vurgulayan Alanyalı, büyük kutsal yaşlılar meclisinin bulunduğu alanda çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

    Antalya da Side Antik Kenti, binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor #1

    "8 adet kadın ve erkek heykeli bulduk"

    Bu bölgede 2017 yılından bu yana toprak altındaki stoaları (sütunlu galeri) ortaya çıkardıkları bilgisini veren Alanyalı, "Kazılarımızda 8 adet insan ve insanüstü ölçülerde giyimli kadın ve erkek heykeller ele geçirdik. Kazılarda, heykellerin birinin önünde bir yazıt bulduk. Yazıtta ziyafet salonu inşa ettirildiği belirtiliyor. Burada geniş bir yapı kompleksi, anıtsal yapı inşa edilmiş. Ortada büyük bir meydanı var ve buna açılan stoalar var. Stoaların bir tarafında imparator salonu olarak tabir ettiğimiz salon var. Bulunan heykellerin yaşlılar meclisinde görev yapan, kente anıtsal yapılar kazandıran kişilerin olduğunu belirledik." diye konuştu.

    Antalya da Side Antik Kenti, binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor #2

    "Uyuyan güzel"

    AA'nın haberine göre, kentin kuzey tarafının ise halen kumlar içinde olduğunu o bölgeyi "uyuyan güzel" olarak tabir ettiğini belirten Alanyalı, gelecekteki arkeologlar için de Side'de çalışma alanı bırakmak istediklerini ifade etti.

    Alanyalı, çalışmalarına destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığına, Türk Tarih Kurumuna, Anadolu Üniversitesine ve ana sponsor olan Barut oteller grubuna teşekkür etti.

    Antalya da Side Antik Kenti, binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor #3

    Antalya da Side Antik Kenti, binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor #4


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