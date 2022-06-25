Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
365.081
0.39%
BTXN Coin
7.74
-0.89%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Antalya'da telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi, Marmaris'te de görevde

    Antalya'da alevlerin ortasında kaldığı sırada yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi Özgür Şimşek, Marmaris yangınında da ilk günden bu yana görev yapıyor.
    • 25.06.2022 - 07:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi, Marmaris'te de görevde

    Geçen yıl Manavgat'ta arazözün içerisinde alevler arasında kaldığı sırada merkezin "Acil olarak aracı terk et, güvenli bölgeye geç, araç yanacak." uyarısına "Ben anlamam güvenli bölgeden. 80 milyonun hakkı var. Ben bunu bırakmam. Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın." şeklinde cevap vererek herkesi duygulandıran Özgür Şimşek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangına da müdahale ediyor.

    Bördübet bölgesinde görev yapan Şimşek, yangının ilk çıktığı günden bu yana ekip arkadaşlarıyla yılmadan çalışıyor.

    Kahraman itfaiyeci: Biz buradayız alevle göğüs göğüseyiz - VİDEO

    Yangın başladıktan yarım saat sonra Antalya'dan yola çıktılar

    AA'nın haberine göre; yangının söndürülmesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan ve rüzgarın etkisiyle bölgede yeni bir yangın çıkma ihtimaline karşı nöbetini sürdüren Şimşek, yangın başladıktan 30 dakika sonra Antalya'dan hareket ettiklerini söyledi.

    Bölgeye ulaştıklarında bütün meslektaşlarıyla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalıştıklarını aktaran Şimşek, yerden arazözlerle havadan da helikopter ve uçaklarla bulundukları su toplama çukuru mevkisinde yangının ilerleyişini durdurmayı başardıklarını anlattı.

    Antalya da telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi, Marmaris te de görevde #1

    "Ormanlara hepimiz sahip çıkmalıyız"

    Ormanların sadece teşkilatın değil Türk milletinin olduğunu dile getiren Şimşek, "Bu ormanlara hepimiz sahip çıkmalıyız. Bütün teşkilat olarak yılmadan çalıştık. Bakanlarımız, genel müdürlerimiz gece gündüz sahadaydı. Vatandaşlarımız, yöre halkının da desteğini hep yanımızda hissettik. Yeşil vatanın bizim için Antalya'sı, Marmaris'i, Trabzon'u olmaz. Nerede olsa yangına canla başla müdahale ederiz." dedi.

    Antalya da telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi, Marmaris te de görevde #2

    Arazözün adını "can yoldaşım" koydu

    Kullandığı S-30 numaralı arazözün adını "can yoldaşım" koyduğunu ifade eden Şimşek, "80 milyonun hakkı var diyerek bırakmadığım yoldaşım arazöz ile yine görev başındayım. Allah daha büyük yangınlar göstermesin inşallah ama olursa da uzaklık fark etmeden her zaman müdahale etmeye hazırız." diye konuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
    3. Sayfa

    İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

    ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkı kararını bozdu
    Dünya

    ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkı kararını bozdu

    Görüş Bildir