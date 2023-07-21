Antalya’da tüm uyarılara rağmen ormana girip, mangal yaktılar Yangın riski nedeniyle ormanda ve 4 kilometre yakınında ateş yakmanın yasak olduğu Antalya'da, bazı duyarsızlar piknik yapıp, şişe gibi çöpleri çevreye attı. Konyaaltı'ndaki ormanda asılı "Bu ormanlar 7/24 fotokapan ve kamera ile izlenmektedir" uyarı levhasının 15-20 adım uzağında bile mangal yapanlardan geriye kömür ve atıklar kaldı.

DHA Turizm cenneti Antalya, aynı zamanda Türkiye'deki ormanların yüzde 5,06'sına sahip… Kentin 2 milyon 61 bin 764 hektar yüz ölçümünün yüzde 57'sini ormanlar oluşturuyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında çok daha dikkat edilmesi gereken kentte, geçen yıl 190 yangın çıktı. Ormanda ateş yakmak yasak... Bu yangınların yüzde 90'ı ihmal ve dikkatsizlik gibi insan kaynaklı nedenden yaşandı. Orman yangınına yönelik tedbir amacıyla Antalya Valiliği tarafından 23 Haziran'da Vali Ersin Yazıcı imzalı 'Orman Yangınlarının Önlenmesi' başlıklı genelge yayınlandı. Genelgeyle, orman ve 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle yangınlara neden olabilecek yerlerde, ateş yakmak, yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı. Duyarsızlar var Yasağa rağmen Antalya'da ormanlar ve yakınındaki bölgelerde piknik yapıp mangal ateşi yakanların bıraktığı atıklar, yangın tehdidi oluşturuyor. Piknik yapanların yaktıkları ateşin közleriyle, çevreye attıkları cam-plastik şişeler ve kömür torbaları yangına davetiye çıkarırken, çevre kirliliği de oluşturdu. Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi civarındaki ağaçlık alanda onlarca mangal atığı dikkati çekti. Uyarıyı dikkate almadılar Yasak olmasına rağmen ağaçların yakınında taşlarla mangal alanı oluşturup ateş yakanların, piknik bittikten sonra atıklarını bıraktığı görüldü. Orman Genel Müdürlüğü'nün uyarı tabelası astığı ağacın çevresinde onlarca mangal ateşi külleri, kömür parçaları ve cam şişeler bulunması dikkati çekti. 'Bu ormanlar 7/24 fotokapan ve kamera ile izlenmektedir' uyarısının yazdığı ağacın yakınındaki onlarca farklı yerde küller, cam şişeler ve çöpler görüldü. Uyarı levhasının asılı olduğu ağaçtan 15-20 adım ileride piknik yapanların mangal sonrası bıraktığı sönmüş kömür parçaları ile atıklar yer aldı.