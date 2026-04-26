Antalya'da ürettiği Malta eriğine talep düşünce bedava dağıttı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir üretici, azalan talep nedeniyle dalında kalan ürünlerini çöpe gitmekten kurtarmak için farklı bir yol izledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı “Gelin toplayın” çağrısı kısa sürede karşılık bulurken, vatandaşlar bahçeye akın etti.

TROPİKAL MEYVELER YENİ DÜNYAYI GERİ BIRAKTI

İncekum Mahallesi’nde yaşayan üretici Recep Erdoğan, son yıllarda özellikle avokado gibi tropikal meyvelerin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni dünya olarak bilinen Malta eriğine olan ilginin ciddi şekilde azaldığını belirtti. Bir dönem bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olan meyvenin artık ikinci planda kaldığını ifade etti.

DALINDA KALAN ÜRÜNLERİ ÜCRETSİZ DAĞITTI

Bahçesindeki meyvelerin dalında kalmasına gönlü razı olmayan Erdoğan, çözümü ücretsiz dağıtımda buldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla vatandaşları bahçesine davet eden üretici, kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaştı.

"TOPLAMA MALİYETİ BİLE KARŞILANMIYOR"

Ürünün ekonomik değerinin düştüğünü vurgulayan Erdoğan, “Eskiden yeni dünya satılır, köylü için önemli bir gelir kaynağıydı. Şimdi ise ağaçta kalıyor. Toplamaya kalksak maliyetini karşılamıyor. Biz de vatandaşlar gelsin, toplasın istedik. İki gündür gelip toplayanlar var” dedi.

VATANDAŞLAR BAHÇEYE AKIN ETTİ

Çağrı üzerine bahçeye gelen vatandaşlar hem taze meyve topladı hem de ürünlerin israf olmasının önüne geçti. Bahçeden faydalanan Mehmet Ali Ateş ise, “Bahçede meyve kalmış, kimse toplamıyormuş. Sosyal medyada görünce geldik. Ziyan olacağına insanlar yesin diye topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Üreticinin bu girişimi, hem ürün israfının önüne geçilmesi hem de dayanışma örneği sergilenmesi açısından takdir topladı.