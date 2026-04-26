Malatya’da 45 yıllık ustadan gençlere çağrı: Bir meslek öğrenin

Malatya’da yaşayan 64 yaşındaki ayakkabı tamircisi Muharrem Han, çocuk yaşta başladığı baba mesleğini 45 yıldır aynı özenle sürdürüyor. Değişen zaman ve azalan ilgiye rağmen mesleğini bırakmayan usta, gençlerin zanaata yönelmesi gerektiğini vurguluyor.

BABA MESLEĞİNİ YILLARDIR YAŞATIYOR

1962 Malatya doğumlu olan Muharrem Han, ayakkabı tamirciliğine henüz 16 yaşındayken babasının yanında adım attı. Babasının hem memuriyet hem de zanaatkârlık yaptığını belirten Han, yıllar içinde bu mesleği benimseyerek sürdürdüğünü ifade etti:

"Babamdan öğrendim, yıllardır yapıyorum ve mesleğimden memnunum."

DEPREM SONRASI YARALAR SARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iş yerlerinin zarar gördüğünü dile getiren Han, devletin hızlı müdahalesiyle toparlanma sürecinin kısa sürdüğünü söyledi. Yeni iş yerlerinin hızla inşa edildiğini belirten Han, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EN BÜYÜK SORUN: ÇIRAK YETİŞMİYOR

Mesleğin geleceğine ilişkin en büyük endişesinin çırak eksikliği olduğunu vurgulayan Han, gençlerin zanaata ilgisinin azaldığını belirtti:

Artık çırak yok denecek kadar az. Herkesin bir meslek sahibi olması gerekiyor. Küçük yaşta öğrenilirse daha kalıcı olur.

"ESKİSİ KADAR YOĞUNLUK YOK"

Ayakkabı tamirciliğine olan talebin de zamanla farklılaştığını söyleyen Han, geçmişte yoğun olan işlerin yerini bugün daha çok bakım ve onarımın aldığını ifade etti:

"Eskisi kadar yoğunluk yok, genelde bakım işleri yapıyoruz."

Yarım asra yaklaşan tecrübesiyle mesleğini sürdürmeye devam eden Muharrem Han, zanaatın kaybolmaması için gençlerin bu alana yönelmesi gerektiğine dikkat çekiyor.