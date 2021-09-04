Antalya'da yamaç paraşütü yaparken kayalığa düşen kişi kurtarıldı
Alanya Kalesi yakınlarında yamaç paraşütü yapan 30 yaşındaki pilot, rüzgarın ters esmesi sonucu kayalıklara düştü. Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılan vatandaş, hastaneye götürüldü.
- İHA
- 04.09.2021 - 02:48
- Güncelleme : 04.09.2021 - 02:49
Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir pilot, rüzgarın ters esmesi sonucu korku dolu anlar yaşadı.
Saat 17.30 sıralarında Alanya Kalesi yakınlarında yamaç paraşütüyle havalanan Ersin Cüneyt (30), Adam Atacağı olarak bilinen bölgeye geldiğinde ters esen rüzgarın şiddetine maruz kaldı.
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Rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybeden Cüneyt, kayalık alana düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine kayalık olması nedeniyle ambulansın ulaşamayacağı bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan pilot, sedyeye konularak helikopterle bulunduğu yerden alınıp, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da yamaç paraşütü yaparken kayalığa düşen kişi kurtarıldı VİDEO