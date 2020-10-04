Antalya'da yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'in kritik dönemi sürüyor

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde rahatsızlık gelişen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yoğun bakımdaki kritik süreci devam ediyor.

17 Ağustos tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutulmuştu.

Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Muhittin Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

UYARILARA TEPKİ VERDİĞİ BELİRTİLDİ

Sevk edilmeden kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Muhittin Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında olan Muhittin Böcek'in uyarılara tepki verdiği ve uyandırma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU AKTARILDI

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak, hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır."