Antalya'daki türbeye giden çiftte korona çıktı

Şehir dışından Abdal Musa Türbesi'ne ziyarete giden çiftte koronavirüs tespit edilince, türbe ve ziyaretçiler karantinaya alındı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yer alan Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret eden bir çiftin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Türbe ziyareti sırasında koronavirüs olduğu tespit edilen ziyaretçilerin ardından İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Kurul tarafından bölgenin ziyarete kapatılması ve ziyarete gelenlerin karantinaya alınması kararı aldı.

130 KİŞİYE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Virüsün tespit edildiği çiftle temasta olduğu belirlenen 130 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Teması olmadığı netleşen diğer vatandaşlar ise tedbir kapsamında bölgeden uzaklaştırıldı.

DEZENFEKTE EDİLDİ

Etrafı demir bariyerlerle kapatılan türbeye ziyarete gelenler geri çevrilirken, belediye ekipleri bölgede dezenfeksiyon çalışması yaptı.

BÖLGEYE GİRİŞLER 14 GÜN YASAK

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında şu ifadelere yer verildi:

"Elmalı Tekke Mahallesi Abdal Musa Türbesi çevresinde il/ilçe dışından gelip konaklamak suretiyle, çadır kurarak toplanan vatandaşların rutin toplum sağlığı çalışmaları çerçevesinde yapılan ziyaretlerde Covid-19 testlerinde pozitif çıkan vatandaşların tespit edilmesi, denetimlerimizde sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyulmadığı tutanaklarla tespit edilmesi sebebiyle, türbe bahçesi ve çevresinde belirlenen yerlerde çadır kurmak suretiyle konaklayan vatandaşların bulunduğu bölgenin ve orada çadır kurmak suretiyle konaklamakta olan vatandaşların tamamının 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, ekli krokide belirtilen karantina bölgesine giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklanmasına, bahse konu Abdal Musa Türbesi ve çevresinde, Tekke Mahallesi sınırları içinde ve Mursal ve Kuzköy mahalleleri arasında bulunan ve Kazanpınarı olarak bilinen mesire alanında çadır kurarak konaklama yapılmasının 14 gün süreyle yasaklanmasına, Abdal Musa Türbesi'nin ve çevresindeki boş alanlar ve sosyal hizmet yapıları bölgesinde icra edilmekte olan ritüeller, türbe ziyaretleri ve kurban kesimi gibi faaliyetlerin 14 gün süreyle kısıtlanmasına 19.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir."





