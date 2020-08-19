Antalya'ya bir haftada 180 bin turist geldi

Antalya'ya bir haftada 180 bin turist geldi

İç turizmin hareketlenmesi, turizmcinin yüzünü güldürdü. Yetkililer, sezonun kasım ayına kadar uzadığını öngörüyor.

Turizm kenti Antalya'da yabancı tatilci hareketliliği devam ediyor.

Koronavirüs sonrasında 1 Haziran itibarıyla başlayan 'Kontrollü Sosyal Hayat' ile otellerin 'Güvenli Turizm Sertifikası' alması, iç turizmi hareketlendirip Antalyalı turizmciyi mutlu etti.

Antalya'daki otellerde alınan koronavirüs tedbirleri sonrasında Almanya'nın 4 Ağustos'ta seyahat izni vermesi, Rusya'nın ise 10 Ağustos'ta bölgeye charter uçuşları başlatmasıyla Antalya'ya yabancı turist akını da başladı.

KENDİ ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS TESTLERİ ALINIYOR

Kente gelmek isteyen tüm turistler, kendi ülkelerinde birtakım koronavirüs aşamalarından geçmek zorunda. Türkiye'ye gelmeden önce bir PCR (koronavirüs testi) yaptıran tatilciler, bu test sonucuyla birlikte bilet alıp uçağa ateşleri ölçülerek alınıyor.

Uçaktaki tüm tatilcilerin test sonuçları bir raporla uçuş görevlilerine bildiriliyor. Seyahat süresince tüm yolcular maske ve fiziki mesafe kuralına uygun olarak hareket ediyor.

Seyahat sırasında ateşi yükselen ya da koronavirüsün herhangi bir belirtisini gösteren yolcu olursa bu durum iniş yapılacak havalimanı kulesiyle paylaşılıyor. Bu paylaşımın ardından iniş yapılacak havalimanında hazırlık başlıyor.

7 GÜNDE 180 BİN TURİST

Bir haftalık rakamlara göre, 7 gün gibi kısa sürede Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den toplamda 180 binin üzerinde bir yolcu geldiği kaydedildi.

TERMAL KAMERALI ÖNLEM

Uçak aprona inince ilk önce bu yolcu aprondan alınarak bekleyen ambulansla hastaneye sevk ediliyor. Diğer yolcular ise havalimanına girişten itibaren termal kameralarla izlenerek ateşleri ölçülüyor.

Termal kameradan ateş ölçümü tüm yolculara uygulanan standart bir uygulama haline getirildi. Türkiye'ye gelen tatilciler havalimanından konaklayacakları tesise kadar yine maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak götürülüyor.

İlk Rus turist kafilesi Antalya'ya indi ViDEO

SEZON KASIM AYINA UZADI

Geçen yıl birbiri ardına turizm rekorları kıran ve en son 15 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kıran turizmin başkenti Antalya, bu yıl sezonu uzattı.

10 Ağustos'ta 80 uçak seferiyle 20 binin üzerinde Rus turistin gelmesiyle birlikte tesislerde hareketlilik yaşanması turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Turizm sezonunun bu yıl kasım ayına kadar uzadığını tahmin eden turizmciler, kapalı olan tesislerini açarak hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar tesislerin yüzde 60'ı açıldı.





DÖRT ÜLKE BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye'nin özellikle de Antalya pazarında büyük etkisi olan Rus turistlerin hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. 10 Ağustos'tan bu yana Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den gelişler devam ediyor.

1 haftalık süreçte kente bu 4 ülkeden 834 uçak seferi gerçekleşti. İlk sırayı 420 uçak seferiyle Rusya alırken ikinci sırada 191 seferle Ukrayna, 125 seferle Almanya, 98 seferle İngiltere yer aldı.

Rusya gelen yolcu sayısı 1 haftalık süreçte 110 bin 808'i görürken ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 36 bin 248 yolcuyla Ukrayna, üçüncü 18 bin 797 yolcuyla İngiltere, 14 bin 864 yolcuyla Almanya ise 4'üncü sırada yer aldı. Kente bu süreçte 180 bin 717 yabancı tatilci geldi.