Antik çağın kehanet merkeziydi; Geceleri ziyarete hazırlanıyor...

Antik dönemin "kehanet merkezi" olarak öne çıkan, İyon tarzında yapılmış dünyanın üçüncü büyük tapınağı olarak bilinen Apollon Tapınağı, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında gece müzeciliğine adım attı.

Tapınakta ışıklandırmalar ve yürüyüş güzergahlarının çoğu tamamlandı.

Tapınağa gün batımı sonrası gelmek isteyenler, özel ışıklandırmaların altında, kahinlerin mitolojik hikayelerine tanıklık edebilecek.

Milet Müzesi Müdür Vekili Arife Aslan, tapınak alanında çevre düzenlemesini yaptıklarını söyledi.

Ziyaretçileri daha konforlu karşılamak adına çalışma yürüttüklerini ifade eden Aslan, "Yaklaşık 7 aydır yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Yürüyüş yolumuz tamamlandı. Sadece merdivenler kısmı kaldı ve orasını da bitirmiş olacağız. Karşılama merkezinin inşası bitmek üzere. 2-3 hafta içerisinde ziyaretçilerimizle buluşturmayı umut ediyoruz. Burada yıllık yaklaşık 130-150 bin arasında değişen bir ziyaretçi sirkülasyonumuz var. Gece müzeciliğiyle ziyaretçi sayımızın artmasını bekliyoruz." dedi.

KAHİN YUVASI

Tapınağın antik döneminin kehanet merkezi olduğunu anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Mısır Firavunu, meşhur Lidya Kralı Kroisos ve Perslilere kadar birçok kralın yapacakları eylemlerde, çıkacakları savaşlarda Didim'deki kahinlerine danıştığını yazıtlardan biliyoruz. Ayrıca tapınağın var olabilmesi için büyük bağışlara ihtiyacı vardı. Büyük bağışlarda genelde çevre devletlerden gelen yüklü altınlar, yüklü hediyeler ya da kutsal hediyelere bağlıydı ve çevre kentlerdeki krallar hatta Mısır firavunu Neko'nun bile buraya zırhını bağışladığını yazıtlardan biliyoruz."