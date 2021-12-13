Haberler

İç Haber

Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 23,4'ü gördü

Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 23,4'ü gördü

Ardahan ve ilçelerinde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Göle ilçesi, sıfırın altında 23,4 derece ile Ardahan'ın en soğuk ilçesi oldu.