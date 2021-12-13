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    Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 23,4'ü gördü

    Ardahan ve ilçelerinde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Göle ilçesi, sıfırın altında 23,4 derece ile Ardahan'ın en soğuk ilçesi oldu.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 11:09
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    Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 23,4'ü gördü

    Ardahan’da son günlerde Sibirya soğukları etkili oluyor.

    Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 18,3 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçları kırağı kapladı.

    Yolların buz tuttuğu şehirde vatandaşlar, iş yerlerine öğrenciler ise okullarına gitmekte zorlandı.

    TÜRKİYE'DE EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞININ GÖRÜLDÜĞÜ KENT

    Dondurucu soğukla birlikte Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 23,4 derece ölçüldü.

    Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte, bugün sis de etkili oldu.

    Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 23,4 ü gördü #1

    DİĞER İLÇELER DE DONDU

    Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

    “Ardahan merkez eksi 18,3, Göle eksi 23,4, Hanak eksi 15,2, Çıldır eksi 11,4, Damal eksi 9,9, Posof eksi 4,6.”

    Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 23,4 ü gördü #2

    Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 23,4 ü gördü #3

    Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 23,4 ü gördü #4

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