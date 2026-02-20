Ardahan’da tipide mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

Ardahan’da Çıldır ilçesinde saat 18.35 sıralarında Dirsekkaya köyü yakınlarında 112 Acil Çağrı Merkezine tipi sebebiyle yolda mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR KURTARILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışma ile mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden kurtarıp evlerine ulaştırdı.