Bursa'da otobanda yaşanan feci kazada 1 kişi yaralandı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı mevkiinde otoyol üzerinde seyir halindeyken arızalanan ve yol ortasında kalan bir otomobile, arkadan gelen bir kamyon çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, o esnada yolda bulunan başka bir otomobile daha çarparak durabildi.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adeta hurdaya dönen araçların içerisinde sıkışan bir kişi, ekiplerin titiz çalışması sonucu yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun İstanbul istikameti geçici bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları sürerken, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.