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    Ardahan’daki Kura Nehri buz tuttu

    Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Ardahan’daki Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Nehrin, geçen yıllara göre daha geç donduğu belirtildi.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:22
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    Ardahan’daki Kura Nehri buz tuttu

    Ardahan'da önceki gün başlayan kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

    Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buzla kaplandı.

    BU KEZ GEÇ DONDU

    Geçen yıllara göre daha geç donan Kura Nehri'nin etrafında oluşan kırağı, görsel güzelliği de ortaya çıkardı.

    Kent merkezinde de çatılarda buz sarkıtları oluştuğu görüldü.

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