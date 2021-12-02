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Ardahan’daki Kura Nehri buz tuttu

Ardahan’daki Kura Nehri buz tuttu

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Ardahan’daki Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Nehrin, geçen yıllara göre daha geç donduğu belirtildi.