Arefe günü lapa lapa kar geliyor: Bayram boyunca sürecek

Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının gelişiyle Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşecek.

Son tahminlere göre soğuk havanın en çok hissedileceği noktalardan biri Kartepe.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yoğun ve aralıklı kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kartepe’de, lapa lapa kar yağışıyla birlikte beyaz örtünün yeniden oluşacağı öngörülüyor.

BAYRAM BOYUNCA DEVAM EDECEK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum’un tahminine göre, Kartepe’de arefe günü kar yağışı başlayacak ve bayram boyunca devam edecek.

Hava Forum, yapığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

“Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile birlikte bayram arefesi ve bayram boyunca Kartepe'de lapa lapa kar bekliyoruz.”