Yalova’da şehit eşi evini bağışladı: Kur’an Kursu olarak kullanılacak

Geçen yıl 29 Aralık’ta Yalova’da DEAŞ’a yönelik bir operasyonda şehit olan Turgut Külünk’ün aziz hatırasını yaşatmak isteyen eşi Dilek Külünk, evini Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere Diyanet Vakfı’na devretti.

Külünk, bağış işlemleri sırasında evin tapusunu ve anahtarlarını İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’e teslim etti. İşlem sırasında Vaize Safiye Şentürk rehberlik etti.

"DİN EĞİTİMİ İÇİN GÜVENLİ BİR KAPI"

Bağışla ilgili konuşan Dilek Külünk, amacının vatandaşların dini bilgiyi doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenmesini sağlamak olduğunu belirtti:

Bu bağışla en büyük arzumuz, dinimizi doğru kaynaklardan, doğru usulle öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza güvenilir bir kapı aralamak, onları devletimizin resmî kurumlarının sağladığı bilgiyle buluşturmaktır. İnancın doğru anlaşılması, toplumsal huzurun ve birlik ruhunun en güçlü temellerinden biridir.

ŞEHİDİN HATIRASI YAŞATILACAK

Külünk, şehit Turgut Külünk’ün hatırasının milletin hafızasında daima yaşatılacağını vurguladı:

Aziz şehidimizin hatırası, milletimizin hafızasında daima yaşayacak, onun fedakârlığı, doğruyu arayan her bireye ışık olmaya devam edecektir.

Bağışla birlikte, evin Kur’an Kursu olarak kullanılmasının hem şehidin anısını yaşatacağı hem de vatandaşların hakikate güvenli bir yoldan ulaşmasına vesile olacağı kaydedildi.