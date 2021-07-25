Arhavi'ye yeniden içme suyu verilmeye başlandı

İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Artvin'de meydana gelen selin ardından yaşanan arızanın giderilmesiyle Arhavi ilçesinin tamamına su verilmeye başlandığını açıkladı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde kuvetli sağan yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde birçok ev ile birlikte altyapı da hasar gördü.

İÇME SUYU İSALE HATTI ARIZALANDI

İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Arhavi'de iki gün önce meydana gelen sel felaketinde ilçenin tamamını besleyen 9 kilometrelik 350 milimetre çelik içme suyu isale hattında arıza çıktığını belirtti.

İLÇE YENİDEN İÇME SUYUNA KAVUŞTU

Arızanın şehrin içme suyu hattının 1800 metrelik kısmının açığa çıkması ve yer yer kopmalardan kaynaklandığını vurgulayan Büyük, "İLBANK olarak 33 kişilik teknik ekiple ilk günden itibaren hızlı bir şekilde hasar tespiti ve hasarların giderilmesi için yoğun bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda bazı kurumlar ve İLBANK tarafından temin edilen 25 büyük tonajlı iş makinesi ile meydana gelen hasarların giderilmesi için yapılan yoğun çalışmalar sonucunda şehre su verilmeye başlanmıştır." dedi.

Büyük, arızanın giderilmesinde gece gündüz demeden çalışan personele teşekkür etti.