Yolda yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla arabaya bindirip, taciz eden 3 kişi, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil, marketten dönerek evine doğru yürüyen 13 yaşındaki kızın yanında durdu.

Yaşları 18'den küçük olan 3 kişi, genç kızı zorla otomobile bindirerek taciz etti.

3 TACİZCİ YAKALANDI

Kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışan 3 kişi, mahalle sakinleri ve esnaf yakaladı.

Mahalle sakinleri kızı taciz eden 3 kişiyi darbederek, oto yıkamacının yanındaki barakaya kilitledi.

Arnavutköy'de 13 yaşındaki kızı taciz eden 3 kişi yakalandı ViDEO

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçırılmaya çalışılarak taciz edilen kızın ailesinin şikayetçi olduğu 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

"KIZIMIN PSİKOLOJİSİ ÇOK BOZUK"

Kızını bakkala gönderdiğini ve eve dönüş yolunda zorla bir araca bindirilmeye çalıştıklarını belirten Ferhat Ö., "Kızımı bir arabaya zorla koyup kaçırmaya çalışmışlar. Camdan kızıma ulaşıp arabaya çekmeye çalışmışlar. Sağ olsun mahalle esnafımız hemen koşmuş ve yardım etmişler kızıma. Karakola gittik şikayetçi olduk. Adaletin en yüksek cezayı vermesini istiyoruz bu kişilere. Çünkü kızımın şu an psikolojisi oldukça bozuk ve çok korkmuş durumda." dedi

"3 KİŞİYİ ARABADAN İNDİRİP, BARAKAYA KİTLEDİK"

Tacize uğrayan kızın çığlıklarını duyarak otomobili durdurduklarını belirten Yadin Karaca adlı esnaf, "Arabanın içinde 3 kişi vardı. Hepsini arabadan indirerek iş yerimizin yanındaki barakaya kilitledik ve polisi aradık." dedi.