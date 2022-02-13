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    Arnavutköy'de İETT otobüsüyle servis aracı çarpıştı: 3 yaralı

    Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü ile servis aracının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 23:38
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    Arnavutköy'de İETT otobüsüyle servis aracı çarpıştı: 3 yaralı

    Saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana gelen kazada, farklı istikametlerde seyir halinde olan 34 TP 6358 plakalı İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar yola saçıldı. Olayda, İETT otobüs şoförü ve diğer yolcu servisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

    Arnavutköy de İETT otobüsüyle servis aracı çarpıştı: 3 yaralı #1

    Arnavutköy de İETT otobüsüyle servis aracı çarpıştı: 3 yaralı #2


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