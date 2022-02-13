Arnavutköy'de İETT otobüsüyle servis aracı çarpıştı: 3 yaralı
Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü ile servis aracının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
- İHA
- 13.02.2022 - 23:38
Saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana gelen kazada, farklı istikametlerde seyir halinde olan 34 TP 6358 plakalı İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar yola saçıldı. Olayda, İETT otobüs şoförü ve diğer yolcu servisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.