Arnavutköy'de maske takmayan adam ceza yazılınca soyundu

Maske takmadığı için ceza yazılan belediye işçisi, üstünü çıkararak polise tepki gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğunun, idari işlemler doğrultusunda denetimine devam ediliyor.

Arnavutköy'de yapılan maske denetimi sırasında, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maskesiz kişilere idari işlem uyguladı.

ÜSTÜNÜ ÇIKARARAK İSYAN ETTİ

Polis, denetim sırasında maskesiz olduğu görülen bir vatandaşa 900 lira ceza yazmak isteyince, vatandaş üstünü çıkararak tepki gösterdi.

"BEN MASKEYİ İKİ SAATTE BİR NASIL DEĞİŞTİREYİM, KİRACI ADAMIM"

Maske takmama cezası uygulanan kişi polislere, "Belediyede çalışan bir işçiyim. Hasat işinde çalışıyorum. Yazık değil mi bana. Maskesiz olduğum için ceza yazdılar. Çalışırken maskeyi takıyordum. Ancak uzmanlar 2 saat sonra yeni maskeyi takın diyor. O bir bez parçasıdır. Ben maskeyi 2 saatte bir nasıl değiştireyim. Ben kiracı adamım.Lütfen bana deyin ki, 'bu seferlik sizi affediyorum, bir dahaki sefere görürsek ceza yazarız' işte o zaman size hak veririm. Biz de insanız, ben kiracı adamım." dese de ceza yemekten kurtulamadı.

CEZA UYGULANDI

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerindeki denetimlerde vatandaşların çoğunluğunun maske taktıkları görülürken, maske takmayan sürücü ve yolculara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulandı.

















