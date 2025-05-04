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İHA

23 Nisan’da İstanbul’u sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy Belediyesi, ilçede hızlı ve etkili bir kriz yönetimi süreci başlattı. Fen İşleri ile Yapı Kontrol Müdürlüklerinin koordinasyonunda sahaya inen ekipler, kamuya açık alanlar ve yapılar üzerinde detaylı teknik taramalar gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sırasında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Sıddık Camii’nin minaresinde yapısal hasar tespit edildi.

MİNARENİN ÜST BÖLÜMÜ KESİLDİ

Minaresindeki çatlaklar ve dayanıklılık kaybı nedeniyle riskli durumda olduğu belirlenen cami, öncelikli müdahale listesine alındı. Uzman mühendislerin gözetiminde başlatılan söküm çalışmaları kapsamında, minarenin üst bölümü çevre güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde özel ekipmanlarla dikkatlice ayrıldı. Vinç yardımıyla zemine indirilen yapı parçası, kontrollü koşullar altında taşındı.

TÜM KAMU BİNALARI TARANIYOR

Çalışmalar sırasında cami çevresi tamamen güvenlik çemberine alınarak vatandaşların olası bir tehlikeyle karşılaşması engellendi. Arnavutköy Belediyesi yetkilileri, minarenin restorasyon ve güçlendirme işlemlerinin kısa sürede tamamlanacağını duyurdu. Ayrıca ilçedeki tüm kamu binalarında detaylı risk analizlerinin sürdüğü ve olası tehlikeler için önleyici adımların hızla atıldığı bildirildi.