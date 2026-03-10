Işıkların yanına takıldı: Siyah kutu bakın ne işe yarıyor

Türkiye'de trafikte siyah kutu dönemi başlıyor.

Son günlerde ülkenin pek çok yerindeki trafik lambalarından görülmeye başlanılan siyah kutuların işlevleri belli oldu.

Siyah kutular, sanılanın aksine ceza kesen birer kamera değil.

İşte, amacı...

Işıkların yanına takılan siyah kutuların "Multi-Lane Radar" (MLR) olduğu ortaya çıktı.

Çok şeritli radar sensörü olarak adlandırılan bu cihazlar, kavşaklardaki trafik akışını yapay zeka ve mikrodalga teknolojisiyle analiz ederek ışık sürelerini optimize ediyor.

Böylece kavşaklardaki "hayalet bekleme" süreleri azalıyor ve araç trafiğinin yoğun olduğu yöne daha uzun süre yeşil ışık veriliyor.