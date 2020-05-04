Artvin'de 17 gündür yeni vaka yok

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin’de vaka sayısı sıfırlandı. Korona nedeniyle tedavi gören hastalar taburcu olurken, 17 gündür pozitif vakaya rastlanmadı.

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına, Artvin’de büyük ölçüde uyuluyor.

Kentteki hastanelerde tedavi gören korona tanısı konulmuş hastalar taburcu oldu.

17 GÜNDÜR YENİ VAKA YOK

Vakanın sıfırlandığı kette, 17 gündür ise yeni bir tanıya rastlanmadı. Kentte vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken, sokaklar neredeyse tamamen boşaldı.

5 KORONA HASTASI HAYATINI KAYBETTİ

Toplamda 857 testin yapıldığı Artvin’de, vaka sayısı 39, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 5 olarak belirlendi. Kentin Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şu ana kadar koronavirüs tanısı konulmuş hasta bulunmuyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar, ”Artvin, koronavirüs yönünden kendini sterilize etti, diyebiliriz.” dedi.

HEMEN ADAPTE OLDULAR

İlk başından itibaren Artvin halkının yüksek oranda kurallara ve yaşam şekline adapte olduğunu ve başarıyla uyguladığını kaydeden Dündar, "Tehlike tamamen geçene kadar bu duyarlılığın devam edeceğini umut ediyoruz. Rehavete kapılmadan, herkesin alına kararlara uygulamasına devam etmesini arzu ediyoruz.“ ifadelerini kullandı.

"ARTVİN HALKI SON DERECE BİLİNÇLİ"

Kentte 35 senelik esnaflık yapan Necati Türker ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek, "Artvin halkı son derece kurallara uyuyor, son derece bilinçli. Sokakta çocuk, yaşlı görmüyoruz. Bu yüzdende Artvin’de vaka sayısını sıfır olması, bizi mutlu ediyor.” dedi.

"KORONAYA KARŞI BİRLİK OLDUK"

Evde kalarak kendisini bu şekilde izole eden Sami Özçelik ise "Artvin’de iki haftadır vaka bulunmuyor. Bunun nedeni Artvin halkının oldukça duyarlı ve kurallara uymasıdır. 20 yaş altı, 65 yaş ve üstü sokağa çıkmadı. Bu şekilde kent koronaya karşı birlik olmuş durumda. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

"BAŞKALARININ SAĞLIĞI DA DÜŞÜNÜLDÜ"

Görkem Türker de Artvin’de insanların bu salgını ilk günden itibaren ciddiye aldığını ifade ederek, “Herkes sadece kendi sağlığını değil, başkalarının sağlığını da düşündü. Bu nedenle sayılar azalıyor, virüsü yendik gibi, ortalama bir ay içerisinde ilimizde bu işin biteceğini umut ediyorum.” şeklinde konuştu.