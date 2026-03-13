Artvin’de 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesinde tünel çalışması

Artvin’in Arhavi ilçesinde 2024 yılında Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelan sırasında Karadeniz Sahil Yolu’ndan geçen bir araç toprak altında kalmış, araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın ardından bölgede heyelan riski nedeniyle uzun süre güvenlik önlemleri alınırken, kalıcı çözüm için tünel projesi hazırlanmıştı.

RİSKLİ ALANIN TEMİZLENEMEMESİ, ULAŞIMI TÜNELLE GÜVENCEYE ALDI

Heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle riskli alanın tamamen temizlenmesinin mümkün olmadığı vurgulanırken, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için tünel inşaatına karar verildi.

Kara yolları ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda kazı, dolgu ve altyapı hazırlıkları sürdürülüyor.

ÇİFT TÜP TÜNEL İLE GÜVENLİ ULAŞIM HEDEFLENİYOR

784 metre uzunluğunda kapalı çift tüp aç-kapa tünel olarak planlanan proje tamamlandığında, Karadeniz Sahil Yolu’nun Arhavi geçişinde ulaşımın daha güvenli hale gelmesi ve benzer afet risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor ve tünelin ekim ayında tamamlanması bekleniyor.