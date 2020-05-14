Otomobilin çarpması sonucu ölen yavrusunun başından saatlerce ayrılmayan anne köpek, görenleri duygulandırdı.

Artvin'in Dere mahallesinde plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, yavru bir köpeğe çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yavru köpek hayatını kaybederken, köpeğin annesi ise bir an olsun başından ayrılmadı.

YAVRUSUNU KALDIRMAYA ÇALIŞTI

Saatlerce yavrusunun başında bekleyen anne köpek, zaman zaman ölen yavrusunu yalayarak ayağa kaldırmaya çalıştı.

Anne köpek ve yavrusunu gören vatandaşlar çok duygulandı.

Artvin'de anne köpek ölen yavrusunun başından ayrılmadı ViDEO

YAVRU KÖPEK GÖMÜLDÜ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (HAYDİKO) temsilcisi öğretmen Emel Meriç, ölen yavruyu ezildiği yerden kaldırarak bir toprağa gömdü.

"BU HAYVANLARIN SOKAKLARDA YAŞAMA HAKKI VAR"

Meriç, "Otomobilin çarptığı yavru ölünce annesi başından bir an olsun ayrılmadı. İnsanların trafikte hayvanları hesaplayarak araç kullanmaları gerekiyor. Kedi çıkıyor, köpek çıkıyor şehri içi yollarda hız sınırına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hayvanların bizler kadar sokaklarda yaşama hakkı var. Ülkedeki şiddeti bitirmek istiyorsak, hayvanlara uygulanan şiddeti bitirmemiz gerekiyor. Hayvanlara karşı özen gösteren bir toplum olduğumuz zaman, birbirimize de özen gösteren bir toplum olacağımızı düşünüyorum." dedi.

SÜRÜCÜLERİ UYARMAK İÇİN YAZILAR ASILDI

Öte yandan hayvanların yoğun olduğu mahallede yaşayan çocuklar, sürekli yola çıkan yavru köpeklerin araçlar tarafından ezilmemesi için sürücüleri uyarmak amaçlı tabelalarına “Dikkat köpek var, yavaş geçin” yazılarını astılar.